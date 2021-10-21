Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu (BJK GS spor haberi)

SPOR HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu (BJK GS spor haberi)

Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. | Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:34 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:53
SPOR HABERİ: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu (BJK GS spor haberi)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay (Yeni Malatya) YASİN KOL

23 EKİM CUMARTESİ:

13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Çaykur Didi) HÜSEYİN GÖÇEK

16.00 Gaziantep FK - GZT Giresunspor (Kalyon) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA

19.00 Göztepe - Trabzonspor (Gürsel Aksel) ATİLLA KARAOĞLAN

24 EKİM PAZAR:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat) HALİS ÖZKAHYA

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) BAHATTİN ŞİMŞEK

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER

25 EKİM PAZARTESİ:

20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) FIRAT AYDINUS

DAHA ÖNCE 8 KEZ...

Fırat Aydınus, kariyerinde daha önce 8 kez Beşiktaş - Galatasaray derbilerinde görev aldı.

Galatasaray: 5
Beşiktaş: 2
Beraberlik: 1

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