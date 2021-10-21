BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan sert sözler! "Sergen Yalçın'la olmaz" (BJK spor haberi)

"UEFA sitesinde maçı dakika dakika yazan uzman, "Batshuayi eline geçen sayısız fırsatın bir bölümünü değerlendirse, ofsayta düşme rekorları kırmasa, sonuç çok farklı olabilirdi" dedi. UEFA yazarı maçı okuyordu ama, o sabah yazdım ya, senin "maç okuma, yazman" yoktu ki. "Bu takımla olmuyor. Bir kumar oynamam gerek" bile diyemedin.. Yenilgiyi kabullenip çöktün, oturdun. Oysa, al sana "kumar!." Takımı ve akınları öldüren Batshuayi'yi çıkar. Larin'i ortaya çek. Onun yerine kanada, genç, süratli, hızla çıkan, çıkarken adam eksilten, gerekirse şut atıp, gerekirse harika pas veren Rıdvan'ı koy.."
"GENÇLERE GÜVENİN DE YOK!"
"Tutarsa.. Maçı döndürürsün. Tutmazsa.. Maçı zaten veriyorsun, bir şey fark etmez. Kumar dediğim o.. Aslında kumar değil. Rakibi iyi analiz etmiş bir hoca olsaydın, maça zaten Rıdvan'la başlardın, N'Sakala ile değil.. Ama sen gençleri sevmiyorsun Hocam.. Sadece okuman, yazman değil, gençlere güvenin de yok!."