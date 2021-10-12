BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic için olay transfer iddiası!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Altay maçında yaşadığı sakatlıktan ötürü bir süredir sahalardaki yerini alamıyordu.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Altay maçında yaşadığı sakatlıktan ötürü bir süredir sahalardaki yerini alamıyordu.
Futbola verilen milli arayı fırsat bilen yıldız isim, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Fransa-Belçika maçını izlemek için İtalya'ya giden yıldız futbolcu eski kulübünü ziyaret etti.
JUVENTUS TESİSLERİNE GİTTİ
31 yaşındaki futbolcuyu eski takımı Juventus'un antrenmanlarını yaptığı Continassa'ya girerken görüntülenmişti.
Boşnak orta sahanın burada teknik direktör Massimiliano Allegri ve birkaç eski takım arkadaşıyla görüştüğü belirtildi. Pjanic'in Juventus'un tesislerine gitmesi, "İtalyan ekibine geri mi dönecek?" yorumlarına neden olmuştu.
2022'DE JUVENTUS'A DÖNEBİLİR
İtalyan basınında yer alan haberde, Miralem Pjanic'in 2022 yazında Juventus'a dönebileceği iddia edildi.
Haberde ayrıca Pjanic'in Juventus'a dönme arzusunu hiçbir zaman gizlemediği yazıldı.