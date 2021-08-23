Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Batshuayi ve Alex Teixeira için hazırlık maçı kararı! Rakip Ümraniyespor

Beşiktaş formasıyla ilk maçlarına Gaziantep'te çıkan Alex Teixiara ve Michy Batsuhayi'nin imdadına milli ara yetişti. Sergen Yalçın özellikle 9 aydır oynamayan Brezilyalı Alex Teixeira'nın bir an önce maç temposuna erişmesini istiyor. Siyah-beyazlı teknik adam bu nedenle Karagümrük karşılaşmasından sonra verilecek milli arada hazırlık maçı yapılmasını istedi.

ÜMRANİYESPOR İLE KARŞILAŞACAK

Hem Alex hem de Batshuayi'nin son durumunu görmeyi amaçlayan Yalçın'ın bu isteğinden sonra gerekli temaslar kuruludu. Ajansspor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapması kararlaştırıldı.

"TEİXEİRA İÇİN 3 AY SÖYLEMİ ABARTILI"

Bu arada Beşiktaş'ın başarılı kondisyoneri Stefano Marrone, denildiği gibi Alex Teixeira'nın 3 ay sonra hazır olacağı yönündeki görüşlere katılmadığını söyleyerek şunları dile getirdi:

Alex uzun süredir maç oynamıyor, doğal olarak henüz hazır değil. Ancak adele grubu güçlü. Milli aranın gelmesi bizim için şans. Geçen sezon da öyleydi. Alex Teixeira'nın kısa sürede hazır olacağını düşünüyoruz. Batsuhayi zaten hazır geldi. Onun da takıma alışması lazım. Zaten dünkü maç bu iki oyuncunun girdiği anda onların oyununa göre değildi. N'Sakala'nın olayından sonra takım zaten dağıldı.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı 2. hafta maçında iki yeni transfer 68. dakikada oyuna dahil olmuştu.