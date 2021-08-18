Haberler Beşiktaş Lens ve Boyd kulüp bakıyor

Lens ve Boyd kulüp bakıyor

Beşiktaş'ta kadro dışı konumda bulunan Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Douglas takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Lens ve Boyd'un, menajerleri aracılığıyla kulüp baktığı ancak Brezilyalı sağ bekin böyle bir çalışma içerisinde olmadığı bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Lens ve Boyd kulüp bakıyor
Beşiktaş'ta kadro dışı konumda bulunan Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Douglas takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Lens ve Boyd'un, menajerleri aracılığıyla kulüp baktığı ancak Brezilyalı sağ bekin böyle bir çalışma içerisinde olmadığı bildirildi. Lens (2.5 milyon Euro), Boyd (1.2 milyon Euro) ve Douglas'ın (1.1 milyon Euro) takımda kalması halinde Beşiktaş, yararlanmadığı 3 oyuncuya 4.7 milyon euro vermek zorunda olacak.
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