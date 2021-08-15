Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın listesindeki Diego Costa resmen Atletico Mineiro'da!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın listesindeki Diego Costa resmen Atletico Mineiro'da!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, golcü takviyesi için belirlediği adaylar arasında Diego Costa da yer alıyordu ancak Brezilya asıllı İspanyol futbolcu, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 09:35
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın listesindeki Diego Costa resmen Atletico Mineiro'da!

Golcü arayışında olan Beşiktaş'ın gözde isimlerinden Diego Costa, yeni takımını buldu. Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro resmi internet sitesi üzerinden İspanyol oyuncuyla sözleşme imzalandığını duyurdu. Atletico, daha önce de siyah-beyazlıların ilgilendiği Brezilyalı golcü Hulk'u renklerine bağlamıştı.

Son olarak Atletico Madrid forması giyen Diego Costa, kariyeri boyunca çıktığı 476 karşılaşmada 181 gole imzasını atarken 71 de asist yapma başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, iki kez Brezilya Milli Takımı forması giydikten sonra İspanyol vatandaşlığına geçerek İspanya Milli Takımı'nda görev almaya başlamıştı.


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