Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta B planı belli oldu! Diego Costa olmazsa hedef Miguel Borja (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta B planı belli oldu! Diego Costa olmazsa hedef Miguel Borja (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, forvet transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor. Diego Costa'nın imza parası istemesi nedeniyle çıkmaza giren Kartal, B planını devreye soktu ve Kolombiyalı golcü Miguel Borja'yı gündeme aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:56
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta B planı belli oldu! Diego Costa olmazsa hedef Miguel Borja (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla forvete takviye istemesi üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar, uzun süredir gündemlerinde olan ve yoğun mesai harcadıkları Diego Costa'nın imza parası istemesi sonrası B planını devreye sokarak Kolombiya Milli Takımı'nın golcüsü Miguel Borja'yı takibe aldı.


Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta B planı belli oldu! Diego Costa olmazsa hedef Miguel Borja (BJK spor haberi)

Yönetim, Palmeiras'ta oynayan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan bu oyununun menajeri ile temasa geçerek fiyat konusunda fikir alış verişinde bulundu.


Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta B planı belli oldu! Diego Costa olmazsa hedef Miguel Borja (BJK spor haberi)

Hürriyet'in haberine göre; bonservisi 3 milyon Euro olan Borja'nın menajeri oyuncu için de yıllık 1.8 milyon Euro talep etti. Beşiktaşlı Yöneticiler ise bonservis bedelini fazla bulduklarını belirterek, düşünmek için bir hafta süre istedi.

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