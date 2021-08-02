Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta B planı belli oldu! Diego Costa olmazsa hedef Miguel Borja (BJK spor haberi)

Yönetim, Palmeiras'ta oynayan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan bu oyununun menajeri ile temasa geçerek fiyat konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Hürriyet'in haberine göre; bonservisi 3 milyon Euro olan Borja'nın menajeri oyuncu için de yıllık 1.8 milyon Euro talep etti. Beşiktaşlı Yöneticiler ise bonservis bedelini fazla bulduklarını belirterek, düşünmek için bir hafta süre istedi.