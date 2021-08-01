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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic kararı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaşan Beşiktaş, aynı başarıyı yeni sezonda da yakalamak istiyor. Bu bağlamda güçlü bir kadro kurmak için siyah-beyazlılarda Alex Teixeira için girişimler sürüyor. Kara Kartal, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna kattıktan sonra Adem Ljajic ile yollarını ayıracak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 09:38
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic kararı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, bir yandan da bazı isimlerle yollarını ayırmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic kararı!

Takvim'in haberine göre; Alex Teixeira ile anlaşılmasının ardından Adem Ljajic'e yol göründü. Yönetim yüksek kaliyeti nedeniyle Sırp yıldızı gözden çıkarmış durumda. Ljajic'e özellikle İtalyan kulüplerinin ilgisi olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic kararı!

BEŞİKTAŞ KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Bonuslarla beraber toplam 3.5 milyon Euro maaş alan Adem Ljajic'in sözleşmesinden çıkmak isteyen Beşiktaş, İtalyan kulüplerine bonservis konusunda kolaylık sağlanabileceğini iletti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic kararı!

MAAŞ FARKI ÇOK KESKİN

Beşiktaş ile anlaşma zemini bulan Genoa, Adem Ljajic'i ikna etmekte ise zorluk çekiyor. Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro'ya ulaşan maaşını bırakmak istemeyen Ljajic, Genoa'nın 1.7 milyon Euro'luk teklifine ise sıcak bakmıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic kararı!

AYRILMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen Adem Ljajic, "Beşiktaş'taki sözleşmeme sadık kalmak istiyorum ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

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