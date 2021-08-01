Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic kararı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, bir yandan da bazı isimlerle yollarını ayırmak istiyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, bir yandan da bazı isimlerle yollarını ayırmak istiyor.
Takvim'in haberine göre; Alex Teixeira ile anlaşılmasının ardından Adem Ljajic'e yol göründü. Yönetim yüksek kaliyeti nedeniyle Sırp yıldızı gözden çıkarmış durumda. Ljajic'e özellikle İtalyan kulüplerinin ilgisi olduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Bonuslarla beraber toplam 3.5 milyon Euro maaş alan Adem Ljajic'in sözleşmesinden çıkmak isteyen Beşiktaş, İtalyan kulüplerine bonservis konusunda kolaylık sağlanabileceğini iletti.
MAAŞ FARKI ÇOK KESKİN
Beşiktaş ile anlaşma zemini bulan Genoa, Adem Ljajic'i ikna etmekte ise zorluk çekiyor. Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro'ya ulaşan maaşını bırakmak istemeyen Ljajic, Genoa'nın 1.7 milyon Euro'luk teklifine ise sıcak bakmıyor.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen Adem Ljajic, "Beşiktaş'taki sözleşmeme sadık kalmak istiyorum ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.