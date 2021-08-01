Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic kararı!

MAAŞ FARKI ÇOK KESKİN

Beşiktaş ile anlaşma zemini bulan Genoa, Adem Ljajic'i ikna etmekte ise zorluk çekiyor. Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro'ya ulaşan maaşını bırakmak istemeyen Ljajic, Genoa'nın 1.7 milyon Euro'luk teklifine ise sıcak bakmıyor.