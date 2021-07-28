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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin stratejisi! Gerekirse...

Son dakika spor haberi: Stoper mevkisine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Diego Godin ismi ön plana çıktı. Yıldız futbolcunun transferi için kulübü Cagliari ile görüşmeleri olumlu anlamda yürüten siyah-beyazlıların stratejisi ortaya çıktı. Acele hareket etmeyecek olan yönetim, gerekirse transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi göze alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:11
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin stratejisi! Gerekirse...

Cagliari'de oynayan Godin ile kiralık olarak ilgilenen yönetimin, İtalyan Kulübü ile yaptığı görüşmelerde olumlu anlamda mesafe aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da fikrini alarak Godin'i gündemine alan Beşiktaş Yönetimi, uygun şartların olması halinde bu oyuncuyu hemen transfer edecek.

Eğer uygun mali şartların olmaması durumunda ise Beşiktaş Yönetimi, stoper transferinde gerekirse transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi göze alabilecek şansa sahip...

Mevcut kadroda Vida ve Welinton dışında, Necip Uysal Mehmet Topal, Souza ve Atiba gibi stoper özellikli oyunculara da sahip olan Kartal, stoper transferinde acele etmeyecek.

Yönetim, aynı taktiği golcü transferinde de sürdürecek. Larin, Kenan Karaman ve Güven Yalçın gibi isimleri kadrosunda bulundurması nedeniyle golcü transferinde de acele etmeyen yönetim, bu hafta içerisinde Rosier transferini bitirmeye çalışacak.

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