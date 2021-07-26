Meksika'da Abram sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takviye yapılması düşünülen mevkilerin başında stoper hattı geliyor. Godin için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar için Meksika basınından bir iddia ortaya atıldı. Stoper arayışında bulunan Meksika ekiplerinden Tigres'in bonservisi elinde bulunan Luis Abram'la ilgilendiği ifade edilirken oyuncuyu Beşiktaş'ın da takip ettiği vurgulandı.
Transferçalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takviye yapılması düşünülen mevkilerin başında stoper hattı geliyor. Godin için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar için Meksika basınından bir iddia ortaya atıldı. Stoper arayışında bulunan Meksika ekiplerinden Tigres'in bonservisi elinde bulunan Luis Abram'la ilgilendiği ifade edilirken oyuncuyu Beşiktaş'ın da takip ettiği vurgulandı. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoperin yeni adresinin kısa sürede belli olması bekleniyor.