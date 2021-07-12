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Beşiktaş Bruma transferi için görüşmelere başladı! Teklif...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile girmek isteyen siyah beyazlılar, kanatlarını güçlendirmek için çalışmalara başlarken, gündemine Galatasaraylı eski yıldız Bruma'yı almıştı. Beşiktaş, Bruma'nın menajeriyle İstanbul'da transfer için masaya oturdu. Beşiktaş - Bruma ve PSV Eindhoven arasındaki görüşmeler devam ederken, yol haritası da belli oldu. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:33
Beşiktaş Bruma transferi için görüşmelere başladı! Teklif...

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, Bruma'nın transfer sürecinde de belirleyici bir noktaya geldi. Bruma'nın PSV Eindhoven'den ayrılarak Türkiye'ye dönmek istemesini fırsata çevirecek olan Beşiktaş, Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde ile 12 Temmuz Pazartesi günü saat 17:00'de kulüp binasında görüşmelere başladı.

Beşiktaş Bruma transferi için görüşmelere başladı! Teklif...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından İstanbul ayağı yürütülen transfer projesinde, Bruma'nın menajeri ile Pazartesi yapılan görüşmelerin ardından yeni bir yol haritası çizilecek.

Beşiktaş Bruma transferi için görüşmelere başladı! Teklif...

Bruma ile ekonomik şartlarda da anlaşması beklenen Beşiktaş, PSV Eindhoven ile de Erdal Torunoğulları vasıtasıya görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş Bruma transferi için görüşmelere başladı! Teklif...

Bruma'yı satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Beşiktaş, satın alma opsiyonunun zorunlu olmaması konusunda PSV Eindhoven'i ikna etmek için çalışıyor. PSV, Bruma için 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye koymak istiyor ancak Beşiktaş, bu opsiyonu tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

Beşiktaş Bruma transferi için görüşmelere başladı! Teklif...

2013'te Galatasarayir'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.

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