Beşiktaş Bruma transferi için görüşmelere başladı! Teklif...

Bruma 'yı satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Beşiktaş , satın alma opsiyonunun zorunlu olmaması konusunda PSV Eindhoven 'i ikna etmek için çalışıyor. PSV, Bruma için 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye koymak istiyor ancak Beşiktaş, bu opsiyonu tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

2013'te Galatasarayir'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.