Beşiktaş Bruma transferi için görüşmelere başladı! Teklif...

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, Bruma'nın transfer sürecinde de belirleyici bir noktaya geldi. Bruma'nın PSV Eindhoven'den ayrılarak Türkiye'ye dönmek istemesini fırsata çevirecek olan Beşiktaş, Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde ile 12 Temmuz Pazartesi günü saat 17:00'de kulüp binasında görüşmelere başladı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından İstanbul ayağı yürütülen transfer projesinde, Bruma'nın menajeri ile Pazartesi yapılan görüşmelerin ardından yeni bir yol haritası çizilecek.
Bruma ile ekonomik şartlarda da anlaşması beklenen Beşiktaş, PSV Eindhoven ile de Erdal Torunoğulları vasıtasıya görüşmelerini sürdürüyor.