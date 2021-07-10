Beşiktaş Chelsea'nin golcüsü Ugbo'yu istiyor!

Beşiktaş, Diego Costa'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken bir golcü transferi için daha çalışmalarına devam ediyor.

Siyah beyazlılar için sürpriz bir transfer iddası geldi.

IKE UGBO GÜNDEMDE

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Beşiktaş, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo ile ilgileniyor.

Haberde Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord, Genk ve PSV'nin de talip olduğu ifade edildi.

Chelsea ile yıl daha sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncu için için İngiliz kulübünün yakında kararını açıklaması bekleniyor.