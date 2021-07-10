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Beşiktaş Chelsea'nin golcüsü Ugbo'yu istiyor!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, bir yandan Diego Costa transferiyle ilgilenirken, diğer yandan da çeşitli forvet adayları için girişimlerini sürüdüyor. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Chelsea'dan Ike Ugbo ile ilgileniyor. Öte yandan siyah beyazlılarla beraber Feyenoord, Genk ve Feyenoord da oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 21:44
Beşiktaş Chelsea'nin golcüsü Ugbo'yu istiyor!

Beşiktaş, Diego Costa'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken bir golcü transferi için daha çalışmalarına devam ediyor.

Siyah beyazlılar için sürpriz bir transfer iddası geldi.

IKE UGBO GÜNDEMDE

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Beşiktaş, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo ile ilgileniyor.

Haberde Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord, Genk ve PSV'nin de talip olduğu ifade edildi.

Chelsea ile yıl daha sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncu için için İngiliz kulübünün yakında kararını açıklaması bekleniyor.

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