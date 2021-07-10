Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Kaan Ayhan için resmi açıklama!

Süper Lig'de yaz transfer döneminin gözdesi Kaan Ayhan... İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş da istiyor.
SASSUOLO İŞİ ZORLAŞTIRIYOR
Kaan Ayhan transferinde kulübü Sassuolo, oyuncuyu isteyen takımların işini zorlaştırıyor. 26 yaşındaki milli futbolcu da Süper Lig'de forma giymeyi isterken, İtalyan ekibinin bu transferi ağırdan alması nedeniyle sürecin uzadığı tespit edildi.
KAAN İÇİN FRENE BASTILAR
İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'de yıldızı parlayan futbolcularını büyük bedellerle taliplisi olan kulüplere vermeye hazırlanan yeşil-siyahlı ekibin, Kaan için frene bastığı öğrenildi.