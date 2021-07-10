Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Kaan Ayhan için resmi açıklama!

CARNEVALI, KONUŞTU

İtalyan kulübünün CEO'su Giovanni Carnevali, hem sağ bek hem de savunmanın göbeğinde oynayabilen ve iki Süper Lig devinin radarındaki Kaan Ayhan'ın transferiyle ilgili Milliyet'e konuştu.

"SANMIYORUM" YANITI

Kaan Ayhan'ın yakında Galatasaray'a transfer olmasına yönelik bir beklentinin bulunduğunu kendisine ilettiğimiz Carnevali bu değerlendirmeye 'sanmıyorum' diyerek yanıt verdi.