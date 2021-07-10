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Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Kaan Ayhan için resmi açıklama!

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kaan Ayhan için İtalya ekibi Sassuolo'dan flaş bir açıklama geldi. İtalyan ekibinin CEO'su Giovanni Carnevali, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kaan Ayhan'ın Beşiktaş ya da Galatasaray'a transfer olup olmayacağına dair konuştu. İşte o sözler... | BJK GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:10
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Kaan Ayhan için resmi açıklama!

Süper Lig'de yaz transfer döneminin gözdesi Kaan Ayhan... İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş da istiyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Kaan Ayhan için resmi açıklama!

SASSUOLO İŞİ ZORLAŞTIRIYOR
Kaan Ayhan transferinde kulübü Sassuolo, oyuncuyu isteyen takımların işini zorlaştırıyor. 26 yaşındaki milli futbolcu da Süper Lig'de forma giymeyi isterken, İtalyan ekibinin bu transferi ağırdan alması nedeniyle sürecin uzadığı tespit edildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Kaan Ayhan için resmi açıklama!

KAAN İÇİN FRENE BASTILAR
İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'de yıldızı parlayan futbolcularını büyük bedellerle taliplisi olan kulüplere vermeye hazırlanan yeşil-siyahlı ekibin, Kaan için frene bastığı öğrenildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Kaan Ayhan için resmi açıklama!

CARNEVALI, KONUŞTU
İtalyan kulübünün CEO'su Giovanni Carnevali, hem sağ bek hem de savunmanın göbeğinde oynayabilen ve iki Süper Lig devinin radarındaki Kaan Ayhan'ın transferiyle ilgili Milliyet'e konuştu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Kaan Ayhan için resmi açıklama!

"SANMIYORUM" YANITI
Kaan Ayhan'ın yakında Galatasaray'a transfer olmasına yönelik bir beklentinin bulunduğunu kendisine ilettiğimiz Carnevali bu değerlendirmeye 'sanmıyorum' diyerek yanıt verdi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Kaan Ayhan için resmi açıklama!

"KAAN'I BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"
İtalyan ekibinin transferleriyle bizzat ilgilenen yöneticisi 'bu transfere yönelik kulüpler arasında kontak var mı?' sorumuzu ise "Kaan Ayhan'ı bırakmayı düşünmüyoruz" şeklinde yanıtladı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Kaan Ayhan için resmi açıklama!

CARNEVALI NOKTAYI KOYDU
Futbolcunun bonservisiyle olmasa da geçici bir transferle kiralık olarak kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki sorumuza ise Sassuolo CEO'su 'hiçbirini düşünmüyoruz" diye karşılık verdi.

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