Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Süper Lig ekiplerinden transfer bombaları ardı ardına gelmeye başladı. Süper Lig'e birçok yeni futbolcu katılırken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bir oyuncu için karşı karşıya geldi. Ligin dev kulüpleri Makedon futbolcu Ezgjan Alioski için girişimlerini hızlandırdırdı. İşte transfer operasyonunun detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İsmi bir süredir Türk kulüpleri ile anılan Ezgjan Alioski, Leeds United ile sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı. Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bu gelişme üzerine Makedon futbolcu konusunda girişimlere hemen hız verdi.

Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEKLENTİSİ 2.5 MİLYON EURO

Takvim'de yer alan habere göre, Rusya'dan da talipleri olan Alioski'nin maaş beklentisi 2.5 milyon Euro. G.Saray'ın 29 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENER TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Trabzon'un ise 1.2 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro bonus önerdiği belirlendi. Fenerbahçe ise resmi teklifini önümüzdeki günlerde tecrübeli yıldızın menajerine iletecek.

Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

10 GÜNE KARARINI VERECEK

Alioski'nin geleceğiyle ilgili kararını 10 gün içinde vermesi bekleniyor. 2017'de İsviçre ekibi Lugano'dan Leeds'e transfer olan Makedon yıldız 4 sezonda 171 maçta forma giydi.

Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ÇOK YÖNLÜ VE ÇOK İSTİKRARLI

Alioski son 4 yılda İngiltere'de 171 maça çıkarken sol bek, sol ön ve 8 numara pozisyonunda oynadı.

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