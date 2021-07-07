Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski transferinde ortalık karıştı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İsmi bir süredir Türk kulüpleri ile anılan Ezgjan Alioski, Leeds United ile sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı. Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bu gelişme üzerine Makedon futbolcu konusunda girişimlere hemen hız verdi.

BEKLENTİSİ 2.5 MİLYON EURO Takvim'de yer alan habere göre, Rusya'dan da talipleri olan Alioski'nin maaş beklentisi 2.5 milyon Euro. G.Saray'ın 29 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.