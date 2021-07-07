Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Davide Santon bu kez bitecek! Galatasaray teklifini yaptı

Son dakika transfer haberi: Davide Santon bu kez bitecek! Galatasaray teklifini yaptı

Son dakika spor haberi... Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'ın sağ bek arayışı da sürüyor. Sarı-Kırmızılı takımda sözleşmeleri sona eren Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yla yollar ayrılırken bu bölge için arayışlar hızlanmıştı. Gündeme gelen isimlerden biri de Roma'da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Davide Santon. Başarılı futbolcunun, Galatasaray'a yeşil ışık yakmasının ardından hemen Roma ile görüşmeler başladı. Davide Santon'a da 3 yıllık sözleşme önerildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Davide Santon bu kez bitecek! Galatasaray teklifini yaptı

Teknik heyet, devre arasında Newcastle United'dan transfer edilen DeAndre Yedlin'in performansını da yeterli bulmadığı için alternatif arayışları hızlandı. Terim her iki bekte oynayabilen bir oyuncu isterken uzun arayışların ardından Roma'da forma giyen Davide Santon üzerinde yoğunlaşıldı.

Son dakika transfer haberi: Davide Santon bu kez bitecek! Galatasaray teklifini yaptı

PARA KAZANMAK İSTİYOR
İtalyan sağ bek daha önceki yıllarda da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Geçen yıl da Beşiktaş ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a olumlu yanıt vermesinin ardından Roma ve menajeriyle görüşmeler başladı.

Son dakika transfer haberi: Davide Santon bu kez bitecek! Galatasaray teklifini yaptı

Son yıla girmesi nedeniyle Roma'nın, Santon'dan para kazanmak istemesi avantaj görülüyor. Başarılı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Davide Santon bu kez bitecek! Galatasaray teklifini yaptı

B PLANI LARSEN
Defansın sağını mutlaka güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Santon'un alternatifi olarak ise Udinese'den Jens Stryger Larsen'i listesine aldığı da ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Davide Santon bu kez bitecek! Galatasaray teklifini yaptı

Danimarkalı oyuncunun da Udinese'den ayrılmak istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

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