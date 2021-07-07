Son dakika transfer haberi: Davide Santon bu kez bitecek! Galatasaray teklifini yaptı

Teknik heyet, devre arasında Newcastle United'dan transfer edilen DeAndre Yedlin'in performansını da yeterli bulmadığı için alternatif arayışları hızlandı. Terim her iki bekte oynayabilen bir oyuncu isterken uzun arayışların ardından Roma 'da forma giyen Davide Santon üzerinde yoğunlaşıldı.

PARA KAZANMAK İSTİYOR

İtalyan sağ bek daha önceki yıllarda da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Geçen yıl da Beşiktaş ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a olumlu yanıt vermesinin ardından Roma ve menajeriyle görüşmeler başladı.