Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a alternatif sol bek Almanya'dan! Ludwig Augustinsson...

Galatasaray, sol bekte direkt oynayabilecek bir sol bek arayışında. İspanyol sol bek Alex Moreno ile her konuda anlaşan ve kulübü Real Betis'le opsiyon maddesi üzerinde uzlaşmaya çalışan, öte yandan bonservisi elinde olan Kuzey Makedonyalı Alioski ve Hollandalı Van Aanholt'la görüşen sarı-kırmızılılar, bu kez de rotayı Almanya'ya çevirdi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Cimbom, Alman ekibi Werder Bremen'de oynayan Ludwig Augustinsson'a kanca attı. İsveç Milli Takımı'yla EURO 2020'de de görev yapan 27 yaşındaki sol bek, Werder Bremen'i istemiyor.
Alman Kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol bek için bonservis pazarlığı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağı PSV Eindhoven maçına bu transferi yetiştirmeye çalışıyor. Galatasaray'ın bu transfer için öngördüğü maksimum bütçenin 3.5 milyon euro olduğu öğrenildi.