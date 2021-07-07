Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a alternatif sol bek Almanya'dan! Ludwig Augustinsson...

Galatasaray, sol bekte direkt oynayabilecek bir sol bek arayışında. İspanyol sol bek Alex Moreno ile her konuda anlaşan ve kulübü Real Betis'le opsiyon maddesi üzerinde uzlaşmaya çalışan, öte yandan bonservisi elinde olan Kuzey Makedonyalı Alioski ve Hollandalı Van Aanholt'la görüşen sarı-kırmızılılar, bu kez de rotayı Almanya'ya çevirdi.