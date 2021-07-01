Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Edin Dzeko sürprizi! Di Marzio duyurdu

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanmasının ardından gözler transfere çevrildi. Yeni sezonda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Beşiktaş transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlı kulübün gündemine birçok isim gelirken, son iddia İtalya'dan geldi. Çizme basını Kara Kartal'ın, Roma'nın golcüsü Edin Dzeko ile ilgilendiğini duyurdu.

ADI Costa, Borre, Mitrovic ve Hulk gibi isimlerle anılan Beşiktaş'ın, F.Bahçe'nin de gündeminde olduğu öne sürülen Edin Dzeko'yu transfer etmek istediği öğrenildi. İtalyan gazeteci Di Marzio da sürpriz bir gelişmeyi okuyucuları ile paylaştı. İtalyan gazetecinin haberine göre yönetimin, Boşnak forvetin transferi için ısrarcı olduğu ve girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi. Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Edin Dzeko, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.