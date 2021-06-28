Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki.

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezon müzesine Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı götürmeyi başaran Beşiktaş, yeni sezonda da bu başarısını sürdürmek isterken çalışmalarına da bu yönde devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla transferde somut adımlar atmaya başlarken liste bir hayli kabarık. İşte detaylar ve Beşiktaş'ın listesindeki o isimler... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:28 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 16:31
Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki.

Ümraniye'de Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'la yeni sezon planlaması yapılmaya başlanırken, bu toplantılara zaman zaman başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katılması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki.

Siyah beyazlılar öncelik santrforda olmak üzere stoper, 10 numara ve orta sahaya en az 6 transfer yapmayı düşünüyor. Rosier ve Ghezzal'ın takımda kalıp kalmayacağının netleşmesinden sonra sağ bek ve kanat için de takviye yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki.

SERGEN YALÇIN'IN ÖNCELİĞİ SANTRFOR VE 10 NUMARA

Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Yalçın'ın, ilk kamp dönemine en az 2, ikinci kamp dönemine de 2 veya 3 oyuncunun transferinin mutlaka bitirilmesini istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki.

Daha önceden Salih Uçan ile anlaşan Beşiktaş, Kenan Karaman'la da prensip anlaşması yapmıştı. Aboubakar'ın ayrılmasından sonra 2 santrfor birden alacak olan siyah beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği Diego Costa öncelikli hedef konumunda.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki.

Diego Costa için oyuncunun kendisi ve menajeriyle görüşerek son teklifi ileten Beşiktaş'ın kurmayları, Brezilyalı oyuncunun 'kararımı bir hafta içinde açıklayacağım' açıklamasından sonra beklemeye geçti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki.

Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan ve nerdeyse orta sahadaki tüm oyuncuları 10 numara mevkiinde deneyen Yalçın'ın, önümüzdeki sezon için mutlaka bir 10 numara istediği biliniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki.

Çin'den ayrılarak Avrupa'da oynamak isteyen Alex Teixeira, siyah beyazlıların görüştüğü ve teklif sunduğu futbolcu durumunda. Serbest olduğu için imza parası ve yüksek maaş isteyen Brezilyalı 10 numara için yapılan görüşmelerde ciddi bir mesafe kaydedilse de, imza aşamasına henüz gelinmiş değil. Ancak yönetim, Sergen Yalçın'ın çok istediği Teixeira için şartları sonuna kadar zorlayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki.

Stoperde Brezilya'dan Leo Pereira ve Sırbistanlı Uros Spaiç için teklifini ileterek gelecek cevabı beklemeye başlayan Beşiktaş kurmayları, harcama limitini açmak için oyuncu satışı da yapmayı istiyor. Adem Ljajic ve Vida gibi futbolculara gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen yönetim, kaleci Ersin'i de çok yüksek bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezonda böyle kanatlanacak! Transfer listesinde kimler yok ki.

2 sezondur Beşiktaş yönetiminin başını ağrıtan Lens ve Douglas'ın serbest bırakılması da bütçeye yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir katkı sağlayacak.

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