4 isim masada

Beşiktaş'ın sözleşmesi sona eren yabancılarında 4 isimle yola devam etmek için görüşmeler devam ediyor. Yönetim, Atiba ile 1 sene daha sözleşme yapmayı planlarken Ghezzal ve Rosier'i de kulüpleriyle anlaşıp yeniden takıma dahil etmenin peşinde.
Beşiktaş'ın sözleşmesi sona eren yabancılarında 4 isimle yola devam etmek için görüşmeler devam ediyor. Yönetim, Atiba ile 1 sene daha sözleşme yapmayı planlarken Ghezzal ve Rosier'i de kulüpleriyle anlaşıp yeniden takıma dahil etmenin peşinde. Beşiktaş, yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamasa da Aboubakar ile de temaslarını sürdürüyor. Kartal'da Montero ve Mensah ile yola devam edilmeyecek.