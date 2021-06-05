Haberler Beşiktaş 4 isim masada

4 isim masada

'ın sözleşmesi sona eren yabancılarında 4 isimle yola devam etmek için görüşmeler devam ediyor. Yönetim, ile 1 sene daha sözleşme yapmayı planlarken Ghezzal ve Rosier'i de kulüpleriyle anlaşıp yeniden takıma dahil etmenin peşinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
4 isim masada
'ın sözleşmesi sona eren yabancılarında 4 isimle yola devam etmek için görüşmeler devam ediyor. Yönetim, ile 1 sene daha sözleşme yapmayı planlarken Ghezzal ve Rosier'i de kulüpleriyle anlaşıp yeniden takıma dahil etmenin peşinde. Beşiktaş, yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamasa da ile de temaslarını sürdürüyor. Kartal'da ve ile yola devam edilmeyecek.

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