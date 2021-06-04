Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş spor haberi: Valentin Rosier'e sürpriz talip! İşte gözden çıkarılan rakam

Son dakika spor haberi: 'e sürpriz talip! İşte gözden çıkarılan rakam

yönetimi, geçtiğimiz sezonki performanslarıyla 'e damga vuran ve 'i kadroda tutmanın hesaplarını yapıyor. Ghezzal için Leicester City ile temaslar sürerken, Rosier ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi 'de bulunan 24 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talibin çıktığı belirtildi. İşte transferle ilgili yaşanan flaş gelişme ve Rosier için gözden çıkarılan rakam... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 19:45 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 19:48
Son dakika Beşiktaş spor haberi: Valentin Rosier'e sürpriz talip! İşte gözden çıkarılan rakam

'ın çifte kupalı şampiyonluğunda önemli rol oynayan , transferin gözdesi konumuna geldi. Siyah-beyazlılardaki kiralık sözleşmesi sona eren ancak yönetimin kadroda tutmak istediği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi Portekiz ekibi 'de bulunan Rosier için bir talip daha çıktığı belirtildi.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Valentin Rosier'e sürpriz talip! İşte gözden çıkarılan rakam

SPORTING'İN GELECEK PLANLARINDA YOK!
İtalya ve Fransa'dan talipleri bulunan , Teknik Direktörü Ruben Amorim'in gelecek sezon planlarında yer almıyor. Siyah-beyazlılar oyuncuyu bir sezon daha kiralamak ve sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Valentin Rosier'e sürpriz talip! İşte gözden çıkarılan rakam

S. MOSKOVA 5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!
A Bola'nın haberine, teknik direktörlük görevine Rui Vitoria'yı getiren ve bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan Spartak Moskova, Rosier'i gündemine aldı. Rus kulübünün, yıldız futbolcu için 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Valentin Rosier'e sürpriz talip! İşte gözden çıkarılan rakam

RUI VITORIA'NIN KARARI BEKLENİYOR!
Söz konusu haberde Spartak Moskova yönetiminin Rosier için 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu fakat yeni teknik direktör Rui Vitoria'nın kadro planlaması doğrultusunda kararını bekledikleri ifade edildi.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Valentin Rosier'e sürpriz talip! İşte gözden çıkarılan rakam

'de geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada görev yapan Rosier, bu maçlarda 1 gol attı ve 7 asist yaptı. Fransız yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı.

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