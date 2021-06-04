Son dakika Beşiktaş spor haberi: Valentin Rosier'e sürpriz talip! İşte gözden çıkarılan rakam

Beşiktaş'ın çifte kupalı şampiyonluğunda önemli rol oynayan Valentin Rosier, transferin gözdesi konumuna geldi. Siyah-beyazlılardaki kiralık sözleşmesi sona eren ancak yönetimin kadroda tutmak istediği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi Portekiz ekibi Sporting'de bulunan Rosier için bir talip daha çıktığı belirtildi.

SPORTING'İN GELECEK PLANLARINDA YOK!

İtalya ve Fransa'dan talipleri bulunan Valentin Rosier, Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim'in gelecek sezon planlarında yer almıyor. Siyah-beyazlılar oyuncuyu bir sezon daha kiralamak ve sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.