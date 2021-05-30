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ve 'dan bonservissiz transfer atağı! Hedefte var

Son dakika transfer haberi... basınında yer alan habere göre Süper Lig ekipleri , ve Hatayspor, savunmayı güçlendirmek adına Pape-'nin peşine düştü. Öte yandan Pape-Alioune Ndiaye'ye Avrupa'dan da taliplerin olduğu kaydedildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 17:29
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bonservissiz transfer atağı! Hedefte Alioune Ndiaye var

basınına yer alan habere göre , ve Hatayspor, Haziran ayının sona ermesiyle beraber kulübü Vorskla Poltava ile sözleşmesi bitecek Pape- ilgileniyor.

2.01 boyunda ve 23 yaşında olan savunmacıyla Türk kulüplerinin yanı sıra West Ham United, Braga ve Lille de ilgi duyuyor.

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Öte yandan Türk kulüplerinin kısa süre içinde oyuncu ve menajeriyle iletişime geçeceği kaydedildi.

Stoper bölgesinde forma giyen Pape-Alioune Ndiaye, bu sezon toplamda 23 maça çıktı ve 1 asist üretti.

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