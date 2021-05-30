Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bonservissiz transfer atağı! Hedefte Alioune Ndiaye var

Ukrayna basınına yer alan habere göre Beşiktaş, Trabzonspor ve Hatayspor, Haziran ayının sona ermesiyle beraber kulübü Vorskla Poltava ile sözleşmesi bitecek Pape-Alioune Ndiaye ilgileniyor.

2.01 boyunda ve 23 yaşında olan savunmacıyla Türk kulüplerinin yanı sıra West Ham United, Braga ve Lille de ilgi duyuyor.

REKABET BAŞLIYOR

Öte yandan Türk kulüplerinin kısa süre içinde oyuncu ve menajeriyle iletişime geçeceği kaydedildi.

Stoper bölgesinde forma giyen Pape-Alioune Ndiaye, bu sezon toplamda 23 maça çıktı ve 1 asist üretti.



