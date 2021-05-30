Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ve karar sonrası Alexander Sörloth boşa çıktı! Transferde piyango... (TS spor haberi)

"SÖRLOTH'U HERKES İSTİYOR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde Norveçli forvet ile ilgili yaptığı açıklamada Sörloth'u herkes istiyor. Türkiye'de hangi takım taraftarı Sörloth'u takımında görmek istemez. Biraz realist olarak değerlendirmemiz lazım. Birincisi, bir hoca değişikliği oldu. Hoca ile Sörloth'un bir uyumsuzluğu olduğu gerçek. Sörloth hiçbir zaman yedek kulübesinde oturacak bir oyuncu değil. Onu çok iyi tanıyorum. Kendisi de bana zaman zaman ifade ediyor. Beni iyi tanıyorsun, benim tek isteğim oynamak ve gol atmak diyor. Nagelsmann'ın sistemi Sörloth'a hiç uymayan bir sistem. Yeni gelen hoca onun hakkında ne düşünecek, sistemine uygun mu değil mi? Yeni gelen hoca bu kararı verdikten sonra, Leipzig karar verecek. O karardan sonra bazı şeyleri çok net konuşabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.