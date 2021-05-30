Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ve karar sonrası Alexander Sörloth boşa çıktı! Transferde piyango... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Ve karar sonrası boşa çıktı! Transferde piyango... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'da oynadığı sezonu gol kralı olarak tamamlayarak ekibi 'in yolunu tutan , yeniden bordo-mavili takımın gündeminde... Alman ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen golcü futbolcuyla ilgili 'yı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 15:19
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ve karar sonrası Alexander Sörloth boşa çıktı! Transferde piyango... (TS spor haberi)

"SÖRLOTH'U HERKES İSTİYOR"

Başkanı , geçtiğimiz günlerde Norveçli forvet ile ilgili yaptığı açıklamada Sörloth'u herkes istiyor. 'de hangi takım taraftarı Sörloth'u takımında görmek istemez. Biraz realist olarak değerlendirmemiz lazım. Birincisi, bir hoca değişikliği oldu. Hoca ile Sörloth'un bir uyumsuzluğu olduğu gerçek. Sörloth hiçbir zaman yedek kulübesinde oturacak bir oyuncu değil. Onu çok iyi tanıyorum. Kendisi de bana zaman zaman ifade ediyor. Beni iyi tanıyorsun, benim tek isteğim oynamak ve gol atmak diyor. 'ın sistemi Sörloth'a hiç uymayan bir sistem. Yeni gelen hoca onun hakkında ne düşünecek, sistemine uygun mu değil mi? Yeni gelen hoca bu kararı verdikten sonra, karar verecek. O karardan sonra bazı şeyleri çok net konuşabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ve karar sonrası Alexander Sörloth boşa çıktı! Transferde piyango... (TS spor haberi)

Ünlü Alman dergisi Kicker, RB 'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch'ın gelecek sezonki forvet planlamasını masaya yatırdı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ve karar sonrası Alexander Sörloth boşa çıktı! Transferde piyango... (TS spor haberi)

Haberde ABD'li çalıştırıcının yeni sezonda 4 forveti kadrosunda tutmak istediği belirtildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ve karar sonrası Alexander Sörloth boşa çıktı! Transferde piyango... (TS spor haberi)

'de Brian Brobbey'in yanı sıra Yussuf Poulsen ve Justin Kluivert'in yerlerinin garanti olduğu vurgulanırken, Alman ekibinin bu üç ismin yanına bir forvet takviyesi daha yapacağı öğrenildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ve karar sonrası Alexander Sörloth boşa çıktı! Transferde piyango... (TS spor haberi)

Eğer forvet hattına transfer yapılmazsa kadrodaki santrforlardan Hee-Chan Hwang ve Sörloth'tan biri tercih edilecek.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ve karar sonrası Alexander Sörloth boşa çıktı! Transferde piyango... (TS spor haberi)

MARSCH SÖRLOTH'U DÜŞÜNMÜYOR

Jesse Marsch'ın bu durumda tercihinin Hwang'tan yana kullanacağı öğrenildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ve karar sonrası Alexander Sörloth boşa çıktı! Transferde piyango... (TS spor haberi)

Alman ekibinin Norveçli santrforu kiralık olarak göndermeyi düşündüğü ve 'un Sörloth ile ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Ve karar sonrası Alexander Sörloth boşa çıktı! Transferde piyango... (TS spor haberi)

'de 25 yaşındaki futbolcuyu özgüvenini yeniden kazanabileceği bir takıma vermek istediği belirtildi.

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