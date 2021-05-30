Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Danny da Costa'yı gündemine aldı (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlıların transfer gündemine dair bilgiler veren Uzundurukan, Beşiktaş'ın Valentin Rosier'e alternatif olarak geçtiğimiz sezon Mainz 05'te kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Danny da Costa'yı gündemine aldığını söyledi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)