Anahtar aile

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Oğuzhan, şampiyonluğun sırrının aile ortamı olduğunu söyledi. "Burada öyle bir aile ortamı var ki sakat olsan da olmasan da aynı şeyleri hissediyorsun. Bu seneki şampiyonluğun anahtarı buydu. Bunu en son ilk şampiyonluğumda yaşamıştım" diyen Ozi, "İlk haftalarda kimse şampiyonluğu düşünmüyor. Son haftalara gelince o durum oluşuyor. Bu sezon gerçekten inanılmaz zordu. Çok daha stresli oldu. Böylesi belki daha güzel oldu" ifadesini kullandı. Takıma 9 yıl önce geldiğini hatırlatan Oğuzhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "9 senede üçüncü şampiyonluğum. İlk haftalarda bize çok insan inanmıyordu. Gerçekten böyle bir ortama şampiyonluk yakışırdı. İki sene üst üste şampiyon oldum. O şampiyonluklardan sonra çok daha büyük isimler geldi. Bana göre kalite olarak daha iyi kadromuz oldu. Birbirine sevgi saygı bu seviyede olmayınca şampiyonluk gelmiyor. Parayla saadet olmuyor."
1 SENE PARA ALAMADIM
Beşiktaş için verdiklerinin çok fazla olduğunu anlatan Oğuzhan: Bizim bu tesisler içerisinde ne yaşadığımızı, maç içerisinde neler yaşadığımızı, maddi ve manevi ne zorluklar çektiğimizi göremiyorsunuz. Bunları şu ana kadar hiç dile getirmedim. Bir sene boyunca maaş almadığım oldu. Necip hariç bu kadar uzun süre parasını almayan yoktur. Ama bunu Beşiktaş için yapıyorsun.
HA EV, HA TESİS!
"Biz her maç öncesinde tesiste kalıyoruz. Deplasmansa bir gün öncesinden deplasmana gidiyoruz. Sonra düşünüyoruz, 3 gün sonra maç var gece 2'de döneceğiz. Sabah antrenman var. Yine tesiste kalıyorsunuz. Bakıyorsunuz altı gecenin dördü tesiste geçiyor. Ortam güzel olmasa 'Evde kalayım' dersiniz. Ortam iyi olunca ha evde kalmışım ha burada fark etmiyor diyorsunuz."