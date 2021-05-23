Meydan okuduk

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna dahil ettiği Fabrice N'Sakala, şampiyonluğun ardından özel açıklamalarda bulundu. Daha önce Belçika'da bir lig şampiyonluğu yaşadığını ancak Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğun daha anlamlı olduğunu söyleyen N'Sakala, "Anderlecht ile bir şampiyonluğum oldu ama Beşiktaş çok daha büyük bir kulüp. Hisler, duygular hatta hissettiğiniz baskı bile fazla. İnanılmaz. Biz bile zaman zaman inanamadık. Sezona başladığımız nokta ile bitirdiğimiz noktayı kıyaslarsak büyük bir meydan okumaydı. Başkana verebileceğimiz en büyük hediye olarak düşünüyorum ben bunu" dedi.

DUBLE YAPMAK ÇOK KEYİFLİ

Uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceğini belirten N'Sakala şöyle devam etti: "İlk yılımda duble yapmak belki de yapabileceğimizin en iyisiydi. Kelimelere dökmek çok zor. Önümüzdeki sezon başlayana kadar da keyfini, tadını çıkartacağız. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel bir his. Çok uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulacağım. En son yine Belçika'da oynamıştım. Futboldaki en güzel, en harika turnuvalardan bir tanesi. Herkesin oynamayı isteyeceği bir turnuva. Beşiktaş için de uzun zaman sonra boy göstereceği bir turnuva. Özel şeyler başarmayı çok istiyoruz

İNANDIK VE BAŞARDIK

Şampiyonluktan emindik aslında. Neredeyse Ocak ayından beri liderliği kaybetmedik. Son maçta da bu mantaliteye sahiptik. Son maçta elimizde olan bu fırsatı başka takımlara veremeyiz. Bir şekilde, nasıl olursa olsun bu karşılaşmayı kazanacağımıza inanıyorduk. Sonrasında da kazandık ve başardık.

SON İKİ MAÇTA STRESLİYDİK

Son iki maçta ister istemez stres yaşadık. Sezon sonuna doğru çok normal. Yorgunluk, sakatlıklar, cezalar oluyor. Stresin boyutu artıyor. Rakiplerimizle puan farkını açma fırsatı yakaladığımız maçlardı fakat yapamadık. Zor maçlardı ancak Göztepe maçında gerekli dirayeti gösterdik.

SİZİ 1 GÜNDE KİMSE SEVMEZ

Büyük bir takıma geldiğiniz zaman herkes sizi hemen öyle bir günde sevmez. Çok çalışmanız lazım, burada beklentiler çok yüksek. Büyük kulüplerde mental olarak daha güçlü olmalısın. Büyük futbolcular gibi davranmak zorundasın. Finalde elimden geleni yapıp, başarılı olduğumu düşünüyorum.

TARAFTARIMIZA HEDİYE OLSUN

Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine destek vermek çok zordu. Tribünde olmadan bu desteği vermek, taraftarlar için hem zor hem de keyifsiz olmuştur. Şampiyonluklarımızı onlara armağan etmek istiyorum. Benim de Türkiye'de tuttuğum takım Beşiktaş'tı. Bir gün Beşiktaş'ta oynama fırsatı yakalarsam bunu kaçırmayacağım diye kendime söz veriyordum, başardım.

SERGEN HOCAYI 10 NUMARADA OYNATABİLİRİZ

Hocamızın Kolunda 'Ben efsaneyim' dövmesi bile var. Bu bile nasıl bir efsane olduğunu gösteriyor. Takımın efsanesi olduğunu biliyoruz. Sadece futbolcu olarak değil, teknik direktör olarak da efsane sıfatını pekiştirmiştir. Alanyaspor'da bazen videolarını gösteriyordu. 'Bakın isterseniz yapabilirsiniz' diye. Hala mükemmel, 10 numara ihtiyacımız olursa, kendisini hala kullanabiliriz.