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Dervişoğlu sesleri

Önümüzdeki yıl 'nde mücadele edecek siyah-beyazlılar, birçok ismi radarına alırken bunlardan biri de oldu. 'ın, 21 yaşındaki forvet için 'a kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Dervişoğlu sesleri

Önümüzdeki yıl 'nde mücadele edecek , birçok ismi radarına alırken bunlardan biri de oldu. Siyah-beyazlı takımın, 21 yaşındaki forvet için 'a kiralama teklifi yapacağı kaydedildi. ekibinin bonservisine 8 milyon euro istediği futbolcuyu satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, kiralama işini de sadece oyuncunun maaşını karşılayarak bitirmek istediği öğrenildi. aday kadrosuna çağrılan genç forvet, turnuvada şans bulup kendini göstermeyi hedefliyor.

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