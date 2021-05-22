Dervişoğlu sesleri

Önümüzdeki yıl Devler Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, birçok ismi radarına alırken bunlardan biri de Halil Dervişoğlu oldu. Siyah-beyazlı takımın, 21 yaşındaki forvet için Brentford'a kiralama teklifi yapacağı kaydedildi. İngiliz ekibinin bonservisine 8 milyon euro istediği futbolcuyu satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, kiralama işini de sadece oyuncunun maaşını karşılayarak bitirmek istediği öğrenildi. A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan genç forvet, turnuvada şans bulup kendini göstermeyi hedefliyor.