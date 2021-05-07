Deplasmanda uçuyor

Beşiktaş dış sahadaki karşılaşmalarda son dönemde daha başarılı sonuçlara imza attı. Bu sezon deplasmandaki ilk 9 maçta 5 galibiyet bir beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 16 puan topladı. Beşiktaş, sonraki 9 dış saha maçında ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 20 puan elde etti. Sonraki 9 dış saha maçında 19 gol atan Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 18 deplasman maçında ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 36 puan çıkardı. Dış sahada 37 gol atan Beşiktaş, 26 gole engel olamadı.