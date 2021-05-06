Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

Beşiktaş , bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor.

Bununla beraber Beşiktaş, daha önce de ilgisinin olduğu o isme rotasını kırmış durumda. Yaz transfer sezonunda da istenen ancak 1 senelik kontratı dolayısıyla resmiyet kazanmayan bu girişim için Kara Kartal, yeniden atağa kalktı.