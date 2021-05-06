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transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

'ta son dakika transfer haberi... Bir yandan şampiyonluk mücadelesi için var gücüyle çalışan , bir yandan da sezon sonunda kadroya dahil edilecek yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hazırlanan siyah beyazlılar, kadro rotasyonunu genişletmek ve kaliteli isimleri transfer etmek istiyor. Bununa beraber yönetim, sezon öncesi kampına transferlerin yetişmesi için büyük çaba sarfediyor. Bu bağlamda siyah beyazlılar, savunmaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 19:26 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 19:29
Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

, bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

Teknik Direktör yönetiminde kadroya yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdüren , sezonun sona ermesiyle beraber imzaları attırmak istiyor.

Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

Bununla beraber , daha önce de ilgisinin olduğu o isme rotasını kırmış durumda. Yaz transfer sezonunda da istenen ancak 1 senelik kontratı dolayısıyla resmiyet kazanmayan bu girişim için , yeniden atağa kalktı.

Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

KARTAL'A 'DEV' SAVUNMACI
Fotball365'te yer alan habere göre , 2 metre boyundaki genç yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM YENİDEN NDIAYE!
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 2.03 boyundaki , 'ın radarında.

Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

Şu anda Ukrayna Ligi ekiplerinden Vorskla Poltava'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

yönetimi, Ndiaye'yi bedelsiz transfer etmek için girişimlerine hız verdi.

Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

FRANSA'DAN DA TEKLİF VAR
Bununla beraber menajerler aracılığı ile Fransız ekibi Lens'e önerilen Ndiaye, kulübün transfer komitesi tarafından beğenildi ve bir teklif sunuldu.

Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

PAPE-ALIOUNE NDIAYE KİMDİR?
4 Şubat 1998'de dünyaya gelen Fransız uyruklu futbolcu, stoper mevkiisinde forma giyiyor ancak tercih edilmesi halinde ön liberoda da görev alabiliyor. Valenciennes altyapısından çıkan Ndiaye, daha sonra Bologna U19, Bari U19, CF Lorca Deportiva ve Vorskla Poltava'da oynadı.

Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

Ndiaye, bu sezon toplamda 23 maça çıkarken 1 asist üretti ve 1870 dakika sahada kaldı.

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