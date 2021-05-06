Beşiktaş transferde rotasını yeniden ona çevirdi! Savunmaya '2 metrelik' duvar...

Beşiktaş, bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde kadroya yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, sezonun sona ermesiyle beraber imzaları attırmak istiyor.
Bununla beraber Beşiktaş, daha önce de ilgisinin olduğu o isme rotasını kırmış durumda. Yaz transfer sezonunda da istenen ancak 1 senelik kontratı dolayısıyla resmiyet kazanmayan bu girişim için Kara Kartal, yeniden atağa kalktı.