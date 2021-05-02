Haberler Beşiktaş Beşiktaş Galatasaray stadına şampiyonluk kupasının getirilmesini istedi mi? Resmi açıklama geldi

stadına şampiyonluk kupasının getirilmesini istedi mi? Resmi açıklama geldi

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, yaptığı açıklamada " stadına şampiyonluk kupasının getirilmesi istendi." iddialarına cevap verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 15:36 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 15:42
Beşiktaş Galatasaray stadına şampiyonluk kupasının getirilmesini istedi mi? Resmi açıklama geldi

, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şampiyonluk kupasının 'ın stadına getirilmesi istendi' iddialarına cevap verdi.

İşte o açıklama;

"Süper Lig 2020-21 sezonunun bitimine üç hafta kala 81 puanla lider konumda bulunan Futbol A Takımımızın, ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı'nda kaldırmak amacıyla 'na başvuruda bulunacağımız şeklinde basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Camiamızın şu anda en büyük beklentisi, başarılı performansıyla haklı bir şekilde ligin zirvesinde yer alan Futbol A Takımımızın bir an evvel şampiyonluğunu ilan ederek milyonlarca sevenini bir kez daha gururlandırmasıdır.

118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız.

Beşiktaşımız şampiyonluğun en büyük adayıdır ancak lig henüz bitmemiştir. Oynanacak üç maçımız daha vardır.

olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır.

Saygılarımızla,

"

SON DAKİKA