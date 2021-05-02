Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Dönüyor mu? Demba Ba'dan flaş Beşiktaş hamlesi

Son dakika spor haberleri: Dönüyor mu? Ba'dan flaş hamlesi

'ın eski yıldızı Ba'dan flaş bir hamle geldi. 'deki sözleşmesi feshedilen ve serbest statüde bulunan deneyimli golcü, siyah-beyazlıların 'u farklı mağlup ettiği maçı sonrası yaptığı hareketle gündem oldu. 'nün galibiyet sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımları retweet eden 'nın bu hamlesi sonrası yeniden siyah-beyazlı formayı giyeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 10:38
Son dakika spor haberleri: Dönüyor mu? Demba Ba'dan flaş Beşiktaş hamlesi

Bir dönem forması giyen Ba son olarak 'de 'de oynadı ve sözleşmesinin feshedilmesinin ardından serbest kaldı.

Ligde şampiyonluğa koşan siyah-beyazlılar, 'u 7-0 gibi sükse yaratan bir sonuçla mağlup ederek liderliğini perçinledi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba'dan çok konuşulan bir hamle geldi.

Senegalli golcü, 'nün maç sonu sosyal medyadan yaptığı paylaşımları retweet etti. 'nın bu hamlesi eski takımı Beşiktaş'a geri döneceği iddilarını beraberinde getirdi.




-15 ve -17 sezonlarında siyah beyazlı formayı giyen deneyimli santrfor, ilk geldiği sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. 2014-15 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 27 gol atan Demba Ba, 'ne transfer olmuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş'taki ikinci sezonu çok parlak geçmeyen 35 yaşındaki golcü 2 maçta 24 dakika süre aldıktan sonra 'nin yolunu tutmuştu.

SON DAKİKA