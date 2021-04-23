Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 6 EKSİK

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta forvet hattında yer alan Larin, Aboubakar ve Cenk Tosun Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Hasic, Oğuzhan Özyakup ve Welinton kadroda yer alamayacak.

KAYSERİSPOR LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor, rakip filelere bıraktığı 26 gol ile 21 takım içinde en az gol atan takım oldu. 34 maçta 8 galibiyet 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar topladığı 35 puanla düşme hattının hemen üzerinde 17. sırada bulunuyor. Kayserispor, geçtiğimiz sezon 34 maçta 40 kez gol sevinci yaşamıştı. Kayserispor'un 29. haftada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-1 yendiği maç, şuana kadar en fazla gol attığı karşılaşma oldu.