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Beşiktaş'a Sivas'ta coşkulu karşılama!

Spor Toto 'in 36. haftasında 'a konuk olacak lider Beşiktaş, maç için Sivas’a geldi. Kafileyi siyah-beyazlı taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:02 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:07
Beşiktaş'a Sivas'ta coşkulu karşılama!

Lider Beşiktaş, 'in 36. haftasında DG ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi. Kafileyi siyah-beyazlı taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini burada siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Beşiktaş Kulübü Başkanı , Teknik Direktör ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlıların, Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Ersin, , , Montero, Nsakala, , , , , Serdar Saatçı, , , Necip, Adem Ljajic, Dorukhan Mensah, N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre."

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

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