Beşiktaş'a Sivas'ta coşkulu karşılama!

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi. Kafileyi siyah-beyazlı taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini burada siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlıların, Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ersin, Utku, Rosier, Montero, Nsakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba, Necip, Adem Ljajic, Dorukhan Mensah, N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre."

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.