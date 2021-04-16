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sürprizi

basını, ’ın -1 takımının 23 yaşındaki golcüsü ile ilgilendiğini duyurdu. Genç yıldızı S. Donetsk ve D. Kiev de izliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Artem Dovbyk sürprizi
lideri , bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımda Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığı moralleri bozarken, Kanadalı golcüsü 'e de iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakan yönetim, alternatif arayışına girdi. Forvet mevkisi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, aradığı ismi 'da buldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, -1 takımının 23 yaşındaki golcüsü ile yakından ilgileniyor. Haberlerde, ile 'in de listesinde bulunan genç santrforu 'dan bazı kulüplerin de takip ettiği bildirildi.


Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Dovbyk, kariyerine Dnipro altyapısında başladı. Balti, Midtjylland ve Sönderjyske deneyimleri bulunan Ukraynalı oyuncu, sezon başında Dnipro-1'e transfer oldu. 1.89 boyundaki golcü bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol atarken 1 de asist yaparken; 10 gole direkt katkı sağladı.
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