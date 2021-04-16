Artem Dovbyk sürprizi

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Dovbyk, kariyerine Dnipro altyapısında başladı. Balti, Midtjylland ve Sönderjyske deneyimleri bulunan Ukraynalı oyuncu, sezon başında Dnipro-1'e transfer oldu. 1.89 boyundaki golcü bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol atarken 1 de asist yaparken; 10 gole direkt katkı sağladı.
Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Dovbyk, kariyerine Dnipro altyapısında başladı. Balti, Midtjylland ve Sönderjyske deneyimleri bulunan Ukraynalı oyuncu, sezon başında Dnipro-1'e transfer oldu. 1.89 boyundaki golcü bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol atarken 1 de asist yaparken; 10 gole direkt katkı sağladı.