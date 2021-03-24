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maçı hazırlıklarına devam etti

'in lideri milli arada çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı takım 32. haftada oynanacak olan maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:06
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

, 'in 32. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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