Vida'nın Fener aşkı!

BEŞİKTAŞ'IN derbideki tek golü Domagoj Vida'dan geldi. İkinci yarının başında Ghezzal'ın ortasına yükselip kafayı vuran tecrübeli savunmacı, Fenerbahçe karşısında iç sahada boy gösterdiği 4. maçta 3. golünü attı. Süper Lig kariyerinde en çok golü Fenerbahçe'ye atan Hırvat stoper, 2017-18 sezonunun 23. haftasında Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbide takımının ilk golünü attı.

VİDA geçtiğimiz sezon 33. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde de takımını öne geçiren isim olmuştu. Başarılı oyuncu dün de sarı-lacivertli rakibini boş geçmedi ve siyah-beyazlıları karşılaşmada 1-0 öne geçiren isim oldu. Bu sezon ligde 23. maçına çıkan Domagoj Vida, 4. golüne ulaşmış oldu. Vida galibiyeti kaçırdıkları için golüne fazla sevinemedi.