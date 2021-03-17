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Adım adım gidiyoruz

“Finale çıkıp ilk hedefe ulaştık” diyen , derbi için “Fenerbahçe’nin kaybetmesi kötü olduğunu göstermez. Zorlu bir mücadele olacak” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 00:43 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Adım adım gidiyoruz
Teknik Direktörü maç sonu 'a verdiğiröportajda, "Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Sahada savaşan, mücadele eden iki takım vardı. İlk yarı bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncularımı kutluyorum. 'ın çıkması dengemizi bozdu. Rakip daha iyi oynadı. Uzatma bölümünde biz daha iyiydik. Daha güçlü olan taraf bizdik. Doğal olarak güçlü olan taraf turu geçti. Antrenörlük hayatımda ilk defa finale oynayacağım. Benim adıma da çok değerli bir mücadeleydi" dedi.

HER YERDE BİR SAVAŞ VAR
Beşiktaş'ın 10 yıldır kupaya hasret olduğunu hatırlatan Yalçın, "Umarım hasreti bitiririz" diye konuştu. Her maça adım adım baktıklarını kaydeden başarılı hoca, "Şimdi zorlu bir derbi var. Fenerbahçe'nin kaybetmesi kötü takım olduğunu göstermez. Zorlu bir mücadele olacak. Puan avantajımız var ama 11-12 maçlık bir süreç var. Şampiyonluk konuşmak için erken. Her yerde başka bir savaş var. Herkes herkesi yeniyor. Taraftarımız merak etmesin. Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.
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