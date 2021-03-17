Adım adım gidiyoruz

HER YERDE BİR SAVAŞ VAR
Beşiktaş'ın 10 yıldır kupaya hasret olduğunu hatırlatan Yalçın, "Umarım hasreti bitiririz" diye konuştu. Her maça adım adım baktıklarını kaydeden başarılı hoca, "Şimdi zorlu bir derbi var. Fenerbahçe'nin kaybetmesi kötü takım olduğunu göstermez. Zorlu bir mücadele olacak. Puan avantajımız var ama 11-12 maçlık bir süreç var. Şampiyonluk konuşmak için erken. Her yerde başka bir savaş var. Herkes herkesi yeniyor. Taraftarımız merak etmesin. Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.