Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk sözleri! "İyi olan kazansın"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Medipol Başakşehir maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını vurgulayan Başkan Çebi, "Herkes gibi biz de şampiyonluğu istiyoruz. Rakiplerimiz de istiyor. Onlara da saygımız var. İyi olan kazansın. Bizim için de onlar için de hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın" dedi.



TÜM HAKEMLER ÖNEMLİ

Başakşehir maçına Cüneyt Çakır'ın yönetmesi ile ilgili bir soru üzerine Çebi, "Hakemlerimizin hepsi önemli. Yeter ki maçlar ve sezon bittiğinde şampiyonluk kupasını kaldıranın aleyhinde kelimeler kullanılmasın. Olaylar hatırlatılmasın. 'Şu maçta böyle olmuştu', 'Bu maçta hakem size şöyle yaptı', 'Bu maçta böyle yaptı' olmasın. Herkes şampiyonluğunu güzel yaşasın. Umarım da biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.



BİRBİRİMİZE ENERJİ VERİYORUZ

Başkan Ahmet Nur Çebi, Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim Stadı'nın yakınındaki bir restoranda Sergen Yalçın ile yemek yedi. Cezalı olan Yalçın'la maç öncesi buluşmasına değinen Çebi, "Aileyiz biz. Maçlara gelip giderken yakın durmaya çalışıyoruz. Birbirimize enerji veriyoruz. Hocamız cezalı olsa da ruhu burada, aklı burada... Fark etmez, cezalı olması çok eksi yazmaz; halleder o" dedi.