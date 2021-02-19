Rosier pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın yapacağı teklif

Yönetim, Fransız sağ bek için Portekiz kulübüyle kısa sürede masaya oturacak. 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de bonservis pazarlığı başlayacak.

YALÇIN KAYAN'A YAKIN TAKİP

Teknik direktör Sergen Yalçın, tüm takımları yakından izlerken, bazı oyuncuları kenara not ediyor. Bu isimlerden birinin de Göztepe'nin 22 yaşındaki ön liberosu Yalçın Kayan olduğu öğrenildi. Göztepe alt yapısından A takıma alınmasına rağmen başanrılı ber performans sergileyen Yalçın'ın sol ayaklı olmasının da Sergen Yalçın'ın ilgisini çektiği belirtildi.