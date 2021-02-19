Haberler Beşiktaş Rosier pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın yapacağı teklif

pazarlığı! İşte 'ın yapacağı teklif

, sezon başında 'den kiraladığı 'i takımda tutmak istiyor. Siyah-beyazlılar, sezon başında Sporting’den kiraladığı ’i 1 sezon daha kiralık olarak takımda tutmak için görüşme talep etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 00:10 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Rosier pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın yapacağı teklif

Yönetim, Fransız sağ bek için kulübüyle kısa sürede masaya oturacak. 24 yaşındaki oyuncu için yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de bonservis pazarlığı başlayacak.

YALÇIN KAYAN'A YAKIN TAKİP
Teknik direktör , tüm takımları yakından izlerken, bazı oyuncuları kenara not ediyor. Bu isimlerden birinin de 'nin 22 yaşındaki ön liberosu olduğu öğrenildi. Göztepe alt yapısından A takıma alınmasına rağmen başanrılı ber performans sergileyen Yalçın'ın sol ayaklı olmasının da Sergen Yalçın'ın ilgisini çektiği belirtildi.

SON DAKİKA