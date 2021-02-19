Beşiktaş'ta dev operasyon! Larin gidiyor 2 yıldız geliyor

THOMAS HENRY VE JUNKER BOMBASI!

Sezon sonunda Larin ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim gelecek para ile transferde şov yapacak. Siyah-beyazlıların listesinde Thomas Henry ve Kasper Junker bulunuyor.





Beşiktaş, Larin'den gelecek transfer parasıyla 2 milyon Euro değeri olan Junker ile 1.8 milyon Euro değeri olan Thomas Henry'i kadrosuna katacak.



