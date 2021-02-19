Beşiktaş'ta dev operasyon! Larin gidiyor 2 yıldız geliyor

Ekonomik olarak dar boğazdan şampiyonluk ve oyuncu satışı ile çıkmayı planlayan siyah-beyazlılar, sezon sonunda Cyle Larin'i de satmak istiyor.
Ekonomik olarak dar boğazdan şampiyonluk ve oyuncu satışı ile çıkmayı planlayan siyah-beyazlılar, sezon sonunda Cyle Larin'i de satmak istiyor.
Premier Lig ve Bundesliga ekiplerinin dikkatini çeken Kanadalı forvet oyuncusu için Beşiktaş'ın kapısı şimdiden çalınmaya başladı.Avrupa takımları, sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Cyle Larin için tekliflerini hazırlamaya başladı.
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Gösterdiği çıkışla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kanadalı futbolcunun bonservis bedeli de belli oldu. Beşiktaş yönetimi Kanadalı futbolcu için 15 milyon euro fiyat biçti.