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'ta dev operasyon! gidiyor 2 yıldız geliyor

Ezeli rakiplerinin önünde mutlu sona ulaşmak isteyen 'ta tek çıkış yolu şampiyonluk. Kanadalı yıldız Cyle için 15 milyon euro fiyat belirleyen Beşiktaş, Larin’in yerine 2 yıldız ismi kadrosuna katacak. İşte dev transfer harekatının detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 23:47 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta dev operasyon! Larin gidiyor 2 yıldız geliyor

Ekonomik olarak dar boğazdan şampiyonluk ve oyuncu satışı ile çıkmayı planlayan siyah-beyazlılar, sezon sonunda Cyle 'i de satmak istiyor.

Beşiktaş'ta dev operasyon! Larin gidiyor 2 yıldız geliyor

Premier Lig ve Bundesliga ekiplerinin dikkatini çeken Kanadalı forvet oyuncusu için 'ın kapısı şimdiden çalınmaya başladı.Avrupa takımları, sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Cyle için tekliflerini hazırlamaya başladı.

Beşiktaş'ta dev operasyon! Larin gidiyor 2 yıldız geliyor

LİSTELERE GİRDİ
Gösterdiği çıkışla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kanadalı futbolcunun bonservis bedeli de belli oldu. yönetimi Kanadalı futbolcu için 15 milyon euro fiyat biçti.

Beşiktaş'ta dev operasyon! Larin gidiyor 2 yıldız geliyor

THOMAS HENRY VE JUNKER BOMBASI!
Sezon sonunda ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim gelecek para ile transferde şov yapacak. Siyah-beyazlıların listesinde Thomas Henry ve Kasper Junker bulunuyor.

Beşiktaş'ta dev operasyon! Larin gidiyor 2 yıldız geliyor

, 'den gelecek transfer parasıyla 2 milyon Euro değeri olan Junker ile 1.8 milyon Euro değeri olan Thomas Henry'i kadrosuna katacak.

Beşiktaş'ta dev operasyon! Larin gidiyor 2 yıldız geliyor

JUNKER TAKiPTE
'ın ilk hedefi Kasper Junker. Siyah-beyazlı ekibi Instagram'dan takibe alan Danimarkalı futbolcunun kulübüyle arası hala düzelmedi. 20 gol barajını aştıktan sonra kendisine izin verileceğini söyleyen fakat bu sözü tutmayan Norveç kulübü, 28 golle yıldızlaşan futbolcuyu elinde tutamayacak gibi görünüyor.

Beşiktaş'ta dev operasyon! Larin gidiyor 2 yıldız geliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Crotone'nin de devrede olduğu futbolcunun gönlünde ise yatıyor. Danimarkalı golcü Beşiktaş ile kariyerini daha da ileriye götüreceğine inanıyor.

Beşiktaş'ta dev operasyon! Larin gidiyor 2 yıldız geliyor

HENRY HAZIR
Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takımla adı anılan Thomas Henry'nin sezon sonu 'a gelmek için gün saydığı belirtildi. Belçika'da çıkan haberlerde OH Leuven'de forma giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcunun şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek istediği bu nedenle de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta dev operasyon! Larin gidiyor 2 yıldız geliyor

Bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 19 gollük performansla yıldızlaşan 1.91 boyundaki forvetin piyasa değeri 1.8 milyon euro civarında.

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