Gençlerbirliği Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın kritik maçında düşme hattındaki Gençlerbirliği ile şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapıyor. İki takım, Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.





GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın, Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maç saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

ANKARA'DAKİ MAÇLARDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, Başkent'te yapılan 46 lig maçının 22'sini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 72, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı. Beşiktaş, geçen sezon Ankara'da oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah beyazlılarda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Rosier, Ghezzal ve Necip Uysal Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçında sahada olamayacak.