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Teknik Direktörü 'dan maçı yorumu!

'in 25. haftasında deplasmanda 'ni 3-0 mağlup eden , 51 puana ulaşarak ve ile birlikte zirveyi paylaşmaya devam etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör , Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 19:09
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği maçı yorumu!

'in 25. haftasında deplasmanda 'ni 3-0 mağlup eden , 51 puana ulaşarak ve ile birlikte zirveyi paylaşmaya devam etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör , Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

, bugün iki golle iyi bir dönüş yaptı kendi camiasına. Cenk'e her zaman buranın kapısı açıktır. Cenk'in 'de pek oynama imkanı olmadı ama burada oynaması, onun için bir nevi rehabilitasyon dönemi gibi olacağına inanıyorum.

Son haftalarda çok net goller kaçırıyoruz. Biraz rahat davranıyor oyuncularımız. Daha erken bitebilecek bir maçtı. Rakiplerimizin kazandığı haftada, 3 puan çok önemliydi.

Hakemlerle ilgili çok konuştuğumu söylüyorlar. Evet, konuşuyorum. Son iki maçta verilmeyen penaltılara baksınlar. Konuşmayalım mı?

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