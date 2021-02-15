Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği maçı yorumu!

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 51 puana ulaşarak Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte zirveyi paylaşmaya devam etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Cenk, bugün iki golle iyi bir dönüş yaptı kendi camiasına. Cenk'e her zaman buranın kapısı açıktır. Cenk'in Premier League'de pek oynama imkanı olmadı ama burada oynaması, onun için bir nevi rehabilitasyon dönemi gibi olacağına inanıyorum.

Son haftalarda çok net goller kaçırıyoruz. Biraz rahat davranıyor oyuncularımız. Daha erken bitebilecek bir maçtı. Rakiplerimizin kazandığı haftada, 3 puan çok önemliydi.

Hakemlerle ilgili çok konuştuğumu söylüyorlar. Evet, konuşuyorum. Son iki maçta verilmeyen penaltılara baksınlar. Konuşmayalım mı?