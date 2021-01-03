Kayserispor - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan liderlik yorumu! "Uzun süredir orayı görmedik"

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Liderlik önemli. Uzun süredir orayı görmedik. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maçın ve bundan sonraki maçların bizim için farkı yok, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Liderlik tabii ki önemli ama önce kazanmamız gerekiyor.

Kayserispor bence iyi oynuyor, şanssız maçlar oynadılar, kazanabilirlerdi. İyi bir kadroları var, ligin devamında bunu göstereceklerdir.

İYİ HAZIRLANDIK

Bu dönemde eksikler üzerinden maçı değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Her takımın eksikleri var çünkü. Biz iyi hazırlandık, iyi konsantre olduk.