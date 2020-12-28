Elazığ için mesaj

Beşiktaş, Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda "Depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.