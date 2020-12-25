Gücüne güç kattı!

Kara Kartal, yükselişini başkent deplasmanında da devam ettirdi. Geçen hafta Erzurum'u 4'leyen siyah-beyazlı takım, dün de Ankaragücü'nü devirip yeni bir galibiyet serisi başlattı. Maça hızlı giren Beşiktaş, ilk yarıda girdiği pozisyonlardan gol bulamadı. 23. dakikada Larin ile attığı bir gol faul nedeniyle geçerli sayılmayan siyah-beyazlılar, ikinci devrede gaza bastı. Bunun meyvesini de 61. dakikada aldı. Erzurum sınavında muhteşem golle sükse yapan Vida, bu kez de 3 puanı getiren golü attı. Beşiktaş böylece art arda 2. galibiyetini alıp zirve yarışına iyice ağırlığını koydu; lider Alanyaspor ile puan farkını 2'ye düşürdü. Öte yandan savunma zaaflarıyla kalesini kapatmakta zorlanan Beşiktaş, bu sezon dördüncü kez bir mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

ZİKZAK ÇİZİYOR!

Bu sezon deplasmanda 7. maçına çıkan Beşiktaş, iniş çıkışlı bir grafik çizdi. Kartal, oynadığı dış saha sınavlarını bir kazanıp bir kaybetti. Siyahbeyazlılar, 4. kez dışarda kazandı. Sıradaki rakip Kayseri.