Haberler Beşiktaş Gücüne güç kattı!

Gücüne güç kattı!

Siyah-beyazlılar, ’nü ’nın golüyle devirdi. Üst üste 2. zaferini alıp yeni başlatan , zirve ile farkı 2 puana indirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:26 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Gücüne güç kattı!

, yükselişini başkent deplasmanında da devam ettirdi. Geçen hafta 'u 4'leyen siyah-beyazlı takım, dün de 'nü devirip yeni bir galibiyet serisi başlattı. Maça hızlı giren , ilk yarıda girdiği pozisyonlardan gol bulamadı. 23. dakikada Larin ile attığı bir gol faul nedeniyle geçerli sayılmayan siyah-beyazlılar, ikinci devrede gaza bastı. Bunun meyvesini de 61. dakikada aldı. Erzurum sınavında muhteşem golle sükse yapan , bu kez de 3 puanı getiren golü attı. Beşiktaş böylece art arda 2. galibiyetini alıp zirve yarışına iyice ağırlığını koydu; lider ile puan farkını 2'ye düşürdü. Öte yandan savunma zaaflarıyla kalesini kapatmakta zorlanan Beşiktaş, bu sezon dördüncü kez bir mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

ZİKZAK ÇİZİYOR!
Bu sezon deplasmanda 7. maçına çıkan Beşiktaş, iniş çıkışlı bir grafik çizdi. Kartal, oynadığı dış saha sınavlarını bir kazanıp bir kaybetti. Siyahbeyazlılar, 4. kez dışarda kazandı. Sıradaki rakip .

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