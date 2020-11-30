Haberler Beşiktaş Tümer Metin'den Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş Sergen Yalçın sözleri!

'den derbisi sonrası flaş sözleri!

Spor yorumcusu , 'ın 'yi 'de 15 yıl sonra devirdiği tarihi derbiyi değerlendirdi. 2005'teki maçta kadroda yer alan Metin, 4-3'lük galibiyet sonrası ve siyah-beyazlı takım hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:58
Tümer Metin'den flaş Sergen Yalçın sözleri!

Spor yorumcusu , 'ın 'yi 4-3 yendiği tarihi derbiyi değerlendirirken, daha önce hakkında "'ın efsane diye hocalık yapıyor" dediği 'ı bu kez göklere çıkardı.

İşte Tümer Metin'in derbi değerlendirmesi:

Tümer Metin'den flaş Sergen Yalçın sözleri!

'de tarihi gece. 15 yıl sonra, 'de yine aynı skor. 11'e 10 bitti maç, o zaman 11'e 9'du. hak ederek kazandı.

Tümer Metin'den flaş Sergen Yalçın sözleri!

Sergen hoca maça çok iyi hazırlanmış, mücadele ettiler. 'nin üstün olduğu istatistikler olabilir, topla oynama, pas sayısı gibi. Bu akşamı kazandıran istatistikler bunlar değil. Bu akşamı kazandıran istatistik, ikili mücadele kazanma yüzdesidir.

Tümer Metin'den flaş Sergen Yalçın sözleri!

bir planla başladı. Perotti, 'de pozisyon buldu ve Rıdvan sonrasında dan diye bir topa vurdu, Aboubakar orta sahada aldı ve Lemos ile Tisserand 20 metre uzaktı. Mensah'a pas attı, Gustavo niye uzaksınız diye sinirlendi. Maçın sonuna doğru sarı kart gördüğü pozisyonda bir daha Lemos'a sinirlendi.

Tümer Metin'den flaş Sergen Yalçın sözleri!

Larin ile, Aboubakar ile, Mensah ile kaleye gittiler. Gittikleri 2 pozisyonda gol bulunca moral olarak çok üst düzey seviyeye geldiler.

Tümer Metin'den flaş Sergen Yalçın sözleri!

Bir takımda 3-4 kişi kötü oynadığında diğerleri kapatabilir ama 5-6 kişi kötü oynarsa olmaz. Sergen hoca maç öncesi de mücadele edeceğiz dedi, hep yaptılar. Teknik, taktik, yürek ve mücadele olarak çok fark yaratan bir vardı.

Tümer Metin'den flaş Sergen Yalçın sözleri!

5 gollü galip gelmişken, 5 gollü galibiyetle dönüyorken, takımın içinde bir soru işareti bırakmanın anlamı yoktu. Bugünkü oyun, bu seviye için çok aşağıda kaldı."

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