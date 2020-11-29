Taraftarlar uğurlayacak

Beşiktaşlı taraftarlar bu akşam oynanacak derbi öncesinde Ümraniye'de bir araya gelerek takımlarını Kadıköy'e yolcu edecek. Yaklaşık 100- 150 kadar siyah-beyazlı taraftarın takıma moral vermek için tesislerin önünde toplanacağı öğrenildi. Taraftarların bir İngilizce bir de Türkçe mektup yazdıkları ve bunlar Atiba ile Necip'e vererek takıma okumalarının isteneceği de bildirildi.