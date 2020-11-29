Beşiktaşlı taraftarlar bu akşam oynanacak derbi öncesinde Ümraniye'de bir araya gelerek takımlarını Kadıköy'e yolcu edecek. Yaklaşık 100- 150 kadar siyah-beyazlı taraftarın takıma moral vermek için tesislerin önünde toplanacağı öğrenildi. Taraftarların bir İngilizce bir de Türkçe mektup yazdıkları ve bunlar Atiba ile Necip'e vererek takıma okumalarının isteneceği de bildirildi.
Taraftarlar uğurlayacak
Beşiktaşlı taraftarlar bu akşam oynanacak derbi öncesinde Ümraniye'de bir araya gelerek takımlarını Kadıköy'e yolcu edecek.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50