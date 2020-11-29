Haberler Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından siyah-beyazlılardan çok konuşulacak paylaşım!

maçının ardından siyah-beyazlılardan çok konuşulacak paylaşım!

'in 10. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 4-3'lük galibiyet ile ayrıldı. maçın ardından yaptığı paylaşımda göndermede bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 21:24 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 21:27
Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından siyah-beyazlılardan çok konuşulacak paylaşım!

'tan derbi öncesi rakibine gönderme gelmiş yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de cevap vermekte gecikmemişti.

Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, "Algı" ifadelerini kullanmıştı.

"ALGI DEĞİL OLGU"

Beşiktaş 4-3 kazandıkları karşılaşmanın ardından bir paylaşımda daha bulundu. Siyah-beyazlılar gönderisine "Algı değil olgu" ifadelerini yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

BİZE ULAŞIN