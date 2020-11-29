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'dan - maçı sonrası flaş açıklama: Tarihi maç değil!

Süper Lig'in 10. haftasında , deplasmanına konuk olurken mücadelden 4-2'lik üstünlükle ayrıldı. Gecenin adamı , attığı 2 golle siyah beyazlıların galibiyetinde büyük etmen oldu. Kamerunlu golcü, maç sonrası görüşlerini paylaştı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 22:06 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 22:11
Aboubakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası flaş açıklama: Tarihi maç değil!

, Süper Lig'in 10. haftasında 'ye konuk olurken, mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan Vincent , maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Aboubakar'ın konuşması şu şekilde oldu;

"Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil bence. Beşiktaş, uzun süredir burada kazanmıyordu. Takım olarak iyi bir oyun oynadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Başakşehir maçı güven kazanmamız için çok önemliydi. Seviyemizi gördük. Aynı hislerle, aynı takım ruhuyla çıktık. Bu maç bizim için çok önemliydi"

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