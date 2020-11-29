Aboubakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası flaş açıklama: Tarihi maç değil!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olurken, mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Aboubakar'ın konuşması şu şekilde oldu;

"Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil bence. Beşiktaş, uzun süredir burada kazanmıyordu. Takım olarak iyi bir oyun oynadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Başakşehir maçı güven kazanmamız için çok önemliydi. Seviyemizi gördük. Aynı hislerle, aynı takım ruhuyla çıktık. Bu maç bizim için çok önemliydi"