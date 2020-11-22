Zaferi özveri getirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyeti ve haftaya oynayacakları F.Bahçe derbisini değerlendirdi. Eksiklere rağmen sahada yer alan futbolcularının büyük bir özveriyle oynadıklarını ifade eden Yalçın, "Kazanmak çok önemli. 3 puanla zor bir periyoda girdik. Bu 3 puan değerli. Eksikler var, evet ama yerlerine oynayacak oyuncular da var. Oyunculara tebrikler. Çok mücadele ettiler, özverili oynadılar. İlk 45 muhteşemdi" dedi. Yalçın şöyle devam etti:

LAUBALİ DAVRANDILAR

"İkinci yarı kolay olacak derken laubali davranışlar, rahat tavırlar 2 gol yememize sebep oldu. 10 kişi kalan rakipten 2 gol yemek bize yakışmadı. Oynayanların performansından memnunum. Çok eksik var. Zor şartlarla mücadele ediyoruz. N'Koudou aylardır yok, Gökhan Töre haftalardır yok. Oyuncular korona oluyor, 15 gün yok, 2 gün sonra maça çıkıyor. Milli takımdan dönenler aynı şekilde. . Bütün arkadaşlar için böyle. En iyisi için çalışıyoruz. Nereye kadar giderse, gideceğiz."

BİRİLERİ YOK, BİRİLERİ VAR!

Yalçın, F.Bahçe derbisi öncesi, "Haftaya Rosier ve N'Sakala geliyor. İşte bu şekilde çalışıyoruz. Birileri yok, birileri var, biri gidiyor, biri geliyor. Bu şartlarda futbol çok zor. Herkese zor. Atmosfer yok, 1 senedir neredeyse seyirci yok. Motive olmak zor. Oyuncuların kafaları ailelerinde. Oyuncuları da çok eleştirmemek lazım. İyi mücadele ediyoruz. Bir sistem oturtmaya çalışıyoruz" dedi.

ESPRİYDİ, GERÇEK OLDU!

Hafta içinde verdiği bir röportajda saat 20.00'den sonra uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına değinen Sergen Yalçın, "Bizim maç 19.00'da başlıyor, sokağa çıkma yasağı 20.00'de. İlk yarıdan işi bitirip eve gitmemiz lazım" demişti. Beşiktaş'ın, ilk yarıda bulduğu 2 gol sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Yalçın'ın bu sözü için "Espriydi, gerçek oldu" yorumunu yaptılar.