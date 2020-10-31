Haberler Beşiktaş Oğuzhan Özyakup dibe vurdu! O istatistik...

dibe vurdu! O istatistik...

'ın şampiyonlukla noktaladığı sezonunda 18 gole katkıda bulunarak kariyerinin en parlak dönemini yaşayan , son yıllarda ise büyük bir düşüş yaşadı. Tecrübeli orta saha, son 3 sezonun toplamında ancak 2015-16'daki performansına ulaşabildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 09:27
Oğuzhan Özyakup dibe vurdu! O istatistik...

'ın ve 2016-17 sezonlarında elde ettiği şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan , özellikle kazanılan ilk şampiyonlukta lig ve kupada toplam 18 gole katkıda bulunarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti.

Sonraki sezonda da 15 gol katkısı vererek istikrarını sürdüren tecrübeli orta saha, son 3 sezonda ise büyük bir düşüşe geçti.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Feyenoord'a kiralık giden Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a dönüşünde 'a karşı başarılı bir performans sergiledi. Ancak maçı öncesi sakatlık yaşadı. Sonrasında İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında 11 dakika görev alırken ve Yukatel Denizlispor mücadelelerinde forma giyemedi.

GOLLÜK PAS DEĞERİ 2.3'TEN 0.6'YA DÜŞTÜ!
Yeni sezonda şu ana kadar 'de 62 dakika süre alan Oğuzhan, eleştiri oklarını da yeniden üzerine çekti. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ta zirve yaptığı 2015-2016 sezonunda skora 18 kez katkı sağlayan 'Oz büyücüsü' lakaplı yıldız oyuncu, son üç sezonun tamamında ise bu rakama ancak ulaşabildi. Oğuzhan, benzer düşüşleri maç başına şut ve gollük pas değerlerinde de yaşadı. Gollük pas karnesi 2.3'ten 0.6'ya, şut karnesi de 1.2'den 0.4'e kadar geriledi.

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