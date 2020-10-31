Oğuzhan Özyakup dibe vurdu! O istatistik...

Beşiktaş'ın 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında elde ettiği şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Oğuzhan Özyakup, özellikle kazanılan ilk şampiyonlukta lig ve kupada toplam 18 gole katkıda bulunarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti.

Sonraki sezonda da 15 gol katkısı vererek istikrarını sürdüren tecrübeli orta saha, son 3 sezonda ise büyük bir düşüşe geçti.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Feyenoord'a kiralık giden Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a dönüşünde Trabzonspor'a karşı başarılı bir performans sergiledi. Ancak Antalyaspor maçı öncesi sakatlık yaşadı. Sonrasında İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında 11 dakika görev alırken Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor mücadelelerinde forma giyemedi.

GOLLÜK PAS DEĞERİ 2.3'TEN 0.6'YA DÜŞTÜ!

Yeni sezonda şu ana kadar Süper Lig'de 62 dakika süre alan Oğuzhan, eleştiri oklarını da yeniden üzerine çekti. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ta zirve yaptığı 2015-2016 sezonunda skora 18 kez katkı sağlayan 'Oz büyücüsü' lakaplı yıldız oyuncu, son üç sezonun tamamında ise bu rakama ancak ulaşabildi. Oğuzhan, benzer düşüşleri maç başına şut ve gollük pas değerlerinde de yaşadı. Gollük pas karnesi 2.3'ten 0.6'ya, şut karnesi de 1.2'den 0.4'e kadar geriledi.